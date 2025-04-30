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17:07, 30 апреля 2025Наука и техника

Российские танкисты оснастили Т-72Б3М «мангалом» с «куполом»

«Известия»: Танкисты группировки «Центр» оснастили Т-72Б3М защитой от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Бойцы танкового подразделения группировки российских войск «Центр» оснастили танк Т-72Б3М дополнительной конструкцией для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что Т-72Б3М недавно пришли на смену машинам семейства Т-80 в горном подразделении Центрального военного округа. Танки поставили со штатным козырьком для защиты башни, который называют «мангалом».

«К "мангалу" мы поставили "купол". Делаем его из стекловолоконной арматуры для гибкости, чтобы дрон не сдетонировал, а запутался в сетях или отпружинил от них. А под куполом уже крепкий каркас, который называется "мангал", на нем сверху динамическая защита», — сказал командир танка Григорий Гуренко.

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Также Т-72Б3М оснащен системами радиоэлектронной борьбы разных типов, которые устанавливают на крыше и в корме машины. Комплексы монтируют непосредственно перед выездом.

В марте стало известно, что модернизированные Т-72Б3М получили блоки современной динамической защиты «Реликт», которыми прикрыли лобовую часть корпуса. Ранее такие модули устанавливали только на Т-90М, Т-80БВМ и боевые машины поддержки танков.

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