Российские Т-72 получили «Реликт» от Т-90М

Российские Т-72Б3М получили динамическую защиту «Реликт» в лобовой части

Российские танки Т-72Б3М получили блоки современной динамической защиты (ДЗ) «Реликт», которыми прикрыли лобовую часть корпуса. Об этом сообщает «Российская газета».

На фотографиях новых Т-72 в зоне проведения спецоперации можно заметить модуль с динамической защитой «Реликт», который ранее устанавливали только на модернизированные Т-90М, Т-80БВМ и боевые машины поддержки танков (БМПТ).

Новой деталью заменили встроенную динамическую защиту «Контакт-5». «Реликт» считается развитием «Контакта-5». Новая ДЗ увеличивает противокумулятивную стойкость в два раза.

Ранее в рамках модернизации Т-72Б3 получили увеличенные бортовые экраны с «Реликтом», дополнительные блоки ДЗ «Контакт-1» на ослабленных участках и штатную конструкцию для защиты верхней полусферы от дронов.

В декабре стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» выполнил контракты 2024 года на поставку модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» в войска.