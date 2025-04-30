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05:30, 30 апреля 2025Бывший СССР

Российский боец указал на изменение активности ВСУ

МО РФ: Интенсивность боевых действий ВСУ в зоне группировки «Запад» снизилась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Интенсивность боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Запад» снизилась. На это указал заместитель командира артиллерийской бригады с позывным Артист, его слова приводит ТАСС со ссылкой на видео Минобороны РФ.

«Сейчас значительно меньше интенсивность действий противника, но прослеживается. В основном действуют в темное время суток, в плохих погодных условиях», — высказался военный.

По словам Артиста, ВСУ предпринимают попытки контрнаступления, однако, чаще всего, они заканчиваются неудачей.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что у подразделений ВСУ замечено снижение боевой активности на харьковском направлении. Он отмечает, что это происходит в районе Волчанска и Липцов.

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