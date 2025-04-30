Назван крупнейший производитель смартфонов

Canalys: Samsung стала лидером рынка смартфонов в III квартале 2025 года

Корпорация Samsung стала крупнейшим производителем смартфонов в I квартале 2025 года. Об этом сообщается в отчете Canalys.

Samsung отгрузила на мировой рынок 60,5 миллиона штук устройств, получив долю 20 процентов. Немного отстала Apple: американская компания поставила 55 миллионов смартфонов, оставшись с долей 19 процентов. Третьим крупнейшим производителем смартфонов назвали Xiaomi — она поставила 41,8 миллиона устройств, завоевав долю 14 процентов.

Год назад Samsung, Apple и Xiaomi также разделили лидерство на рынке смартфонов — они получили 20, 16 и 14 процентов соответственно. Самый большой рост показала Apple, которая нарастила поставки на 13 процентов.

По данным Canalys, в первом квартале 2025 года было продано 296,9 миллиона единиц смартфонов. Рост по сравнению с первым кварталом 2024-го составил всего 0,2 процента. Самый сильный рост поставок был замечен в Китае и США. Более сдержанно потребители покупали новые гаджеты в Индии, Европе и на Ближнем Востоке.

Ранее специалисты IDC заявили, что корпорация Lenovo сохранила лидерство на мировом рынке компьютеров в первом квартале 2025 года. По итогам первых трех месяцев года Lenovo получила долю 25 процентов — за год она выросла на 1 процент.