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14:59, 30 апреля 2025Мир

Трампа призвали отказаться от признания выборов в Румынии

Шошоакэ заявила, что США не должны признавать итоги выборы в Румынии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп не должен признавать итоги предстоящих выборов в Румынии, назначенных на 4 мая, из-за того, что некоторых кандидатов не допустили до голосования. Об этом заявила сенатор парламента и лидер оппозиционной партии «S.O.S. Romania» Диана Шошоакэ, передает РИА Новости.

«Нынешние выборы не только не могут быть признаны, но и не должны проводиться, потому что система, находящаяся у власти в Румынии, запретила кандидатов, которые имели законное право быть в избирательном бюллетене», — говорится в ее открытом письме американскому лидеру.

Отмечается, что ранее Шошоакэ уже обращалась к американскому президенту с похожей просьбой.

В прошлом году Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, указав, что причиной этого стало «манипулирование голосами избирателей во время предвыборной кампании».

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