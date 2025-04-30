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17:52, 30 апреля 2025Интернет и СМИ

Симоньян рассказала о молитвах за Кеосаяна и чуть не заплакала

Симоньян поблагодарила тех, кто молится за впавшего в кому Тиграна Кеосаяна
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян поблагодарила тех, кто молится и переживает за ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому. Говоря об этом с певицей Натальей Подольской, журналистка чуть не заплакала. Запись их беседы доступна на YouTube,

По словам Симоньян, ей хочется, чтобы другие люди не забывали о Кеосаяне. «Хочется, чтобы люди болели за него душой и болели за то, чтобы он вернулся к нам. Чтоб не мы одни этого ждали, а вместе со всеми людьми. Я верю, что Господь должен услышать, когда так много людей просят», — срывающимся голосом сказала она.

Говоря о своем состоянии, главред RT добавила, что недавно начала выходить из ступора. Журналистка отметила, что первый месяц после того, как ее муж впал в кому, она фактически жила в больнице рядом с ним.

Ранее Симоньян заявила, что Кеосаян реагирует на голос и внешнее воздействие. «Ему говоришь: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает», — рассказала она.

8 января Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Она рассказала, что у телеведущего давно были проблемы с сердцем.

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