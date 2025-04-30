Советник Трампа в связи с падением ВВП США посоветовал смотреть глубже

Советник Трампа Наварро призвал рынки смотреть глубже в связи с падением ВВП США

Советник Дональда Трампа Питер Наварро, которого СМИ называют архитектором развязанных Вашингтоном торговых войн, в интервью CNBC прокомментировал падение американского ВВП на 0,3 процента в первом квартале 2025 года.

По словам экономиста, «рынкам нужно смотреть глубже», а в США в январе-марте произошел резкий рост внутренних инвестиций. Отчет Минторга по ВВП Наварро назвал «лучшим негативным отпечатком, который когда-либо видел в своей жизни» и пообещал, что в текущем квартале американская экономика, которая, как пишет CNN, «только что пережила худший квартал с 2022 года», не сократится.

Тем временем само ведомство признало, что ВВП обвалили закупки предприятий перед введением пошлин Трампа. Аномально высокий рост импорта составил 41 процент.

По словам аналитика Freedom Finance Global Юрия Ичкитидзе, в дальнейшем будет работать обратный механизм, и резкое сокращение поставок из-за рубежа позволит экономике вырасти. С учетом устойчивого потребительского и инвестиционного спроса он ожидает, что в апреле-июне ВВП США увеличится квартал к кварталу на 1,6 процента.