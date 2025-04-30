Стали известны личности подозреваемых в подготовке теракта против российского военного

Готовивший подрыв военного в ХМАО украинец находился в федеральном розыске

Уроженец Украины Андрей Кияшко, задержанный за подготовку теракта в отношении высокопоставленного российского военного, ранее находился в федеральном розыске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника: 42-летний мужчина родился на территории Украины, а в 2020 году получил гражданство России. Его последним местом работы была компания «Обьнефтеремонт», которая занимается ремонтом скважин.

Подельником Кияшко стал 48-летний гражданин Белоруссии Андрей Соколовский-Станкевич. Он, как и Кияшко, работал в нефтяной сфере. 10 апреля мужчины сняли квартиру на Промышленной улице в Ханты-Мансийске, а спустя два дня, когда они собирали самодельное взрывное устройство (СВУ), оно сдетонировало. Последовал взрыв, в результате которого было разрушено две квартиры, пострадали пять человек, среди которых Кияшко и Соколовский-Станкевич.

Мужчин арестовали.