Стало известно о подготовке украинского города к боевым действиям

ТАСС: ВСУ готовят Сумы к боевым действиям

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах выстраивают несколько линий обороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В ВСУ действительно готовят Сумы к боевым действиям», — подтвердил собеседник агентства. Он уточнил, что сейчас, помимо выстраивания нескольких линий обороны, ВСУ готовятся превратить областной центр «в очередную "фортецию"».

«Характерно, что противник ведет активные оборонительные действия, стачивая свою личную силу в бессмысленных "мясных штурмах"», — добавил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что российские войска успешно продвигаются в Сумской области. Он отметил, что в условиях интенсивных боевых действий на данном направлении взятие даже одного населенного пункта является хорошим результатом.