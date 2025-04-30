Стало известно об отсутствии прогресса в подписании ресурсной сделки США и Украины

BBC: В Белом доме нет признаков подготовки к подписанию ресурсной сделки

В Белом доме нет признаков подготовки к подписанию ресурсной сделки с Украиной. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

«Пока не видно никаких признаков того, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США будет подписано в ближайшее время — хотя такая ситуация может быстро измениться», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро отказался комментировать вопрос о возможности подписания договора сегодня.

Ранее стало известно, что высокопоставленные чиновники в США опасаются, что Украина попытается в последний момент изменить условия ресурсной сделки.