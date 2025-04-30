Сырский рассказал о ходе боевых действий

Сырский: Российские войска увеличили интенсивность боевых действий

Российские войска значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая усилия на покровском (красноармейском) направлении. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, с связи с этой ситуацией он посвятил день работе в бригадах ВСУ, которые держат оборону на этом направлении. Он занимался решением проблемных вопросов и оказанием помощи командирам частей в организации боевых действий. Сырский также рассказал, что подробно выслушал доклады командиров, принял решение о дополнительном обеспечении боеприпасами, дронами, средствами радиотехнической борьбы и резервами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее жесткая ситуация для ВСУ была на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). «Россияне активно развивали штурмовые действия, когда максимум наших сил был сосредоточен на защите», — написал он в своем Telegram-канале.

До этого украинский аналитический проект DeepState подтвердил продвижение российский войск на трех направлениях в ДНР. Аналитики признали взятие Катериновки российскими военными.

