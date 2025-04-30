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06:00, 30 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Терапевт назвал связанные с синяками под глазами заболевания

Хирург Умнов: Синяки под глазами могут указывать на болезнь печени
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Синяки под глазами могут указывать на патологии печени и сердечно-сосудистой системы, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам хирурга, синяки под глазами чаще всего являются следствием травматического воздействия при переломе основания черепа, верхней челюсти и костей глазницы. Однако, помимо очевидных причин, они могут указывать и на скрытые проблемы — нарушение работы печени и сердечно-сосудистой системы.

«Теоретически при нарушении проницаемости сосудистого русла при заболеваниях печени могут возникать диапидезные кровотечениях, при которых элементы крови просачиваются через сосудистую стенку в разных местах. При таких заболеваниях отсутствует выработка белков, поддерживающих онкотическое давление, из-за чего не происходит кровотечение», — объяснил врач.

Умнов также указал, что синяки под глазами не указывают на болезни почек. В таких случаях должны насторожить отеки, добавил он.

Ранее врач Умнов заявил, что у печени существуют четыре врага. В частности, по его словам, регулярное употребление алкоголя может привести к циррозу.

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