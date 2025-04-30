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06:52, 30 апреля 2025Мир

Трамп объявил о пересмотре некоторых решений Маска

Трамп объявил о пересмотре некоторых решений Илона Маска
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил о пересмотре некоторых решений миллиардера Илона Маска во главе департамента по повышению эффективности правительства (DOGE). Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу ABC.

«Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я вернул их обратно. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть обратно», — сказал он.

При этом Трамп положительно отозвался о работе департамента, который смог выявить множество фактов мошенничества и расточительства бюджетных средств в федеральных агентствах. По словам президента, с мошенничеством «было покончено», а стране удалось сэкономить около 150 миллиардов долларов.

Ранее Маск косвенно согласился с мнением, что президент Украины Владимир Зеленский соответствует определению диктатора «по любым честным меркам». Он сделал репост соответствующей записи.

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