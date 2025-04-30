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20:09, 30 апреля 2025Мир

Трамп предложил Маску остаться в его команде

Президент Трамп предложил Маску остаться в его администрации
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп и Илон Маск

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил американскому миллиардеру и главе департамента государственной эффективности США (DOGE) Илону Маску остаться в его команде. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Ты можешь остаться столько, сколько захочешь», — сказал Маску американский лидер на встрече с руководством своей администрации.

Ранее сообщалось, что Маск может покинуть работу в правительстве США из-за усталости от критики со стороны левых политических сил.

2 апреля стало известно, что Трамп уведомил ближайшее окружение, что глава DOGE скоро покинет свой пост. Отмечалось, что отстранение бизнесмена от работы в администрации американского президента происходит на фоне того, что некоторые чиновники и внешние союзники «были разочарованы его непредсказуемостью и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу».

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