Трамп предложил Маску остаться в его команде

Президент Трамп предложил Маску остаться в его администрации

Президент США Дональд Трамп предложил американскому миллиардеру и главе департамента государственной эффективности США (DOGE) Илону Маску остаться в его команде. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Ты можешь остаться столько, сколько захочешь», — сказал Маску американский лидер на встрече с руководством своей администрации.

Ранее сообщалось, что Маск может покинуть работу в правительстве США из-за усталости от критики со стороны левых политических сил.

2 апреля стало известно, что Трамп уведомил ближайшее окружение, что глава DOGE скоро покинет свой пост. Отмечалось, что отстранение бизнесмена от работы в администрации американского президента происходит на фоне того, что некоторые чиновники и внешние союзники «были разочарованы его непредсказуемостью и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу».