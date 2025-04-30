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03:58, 30 апреля 2025Мир

Трамп высказался о позиции Путина по конфликту на Украине

Трамп заявил, что Путин хочет закончить конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент России Владимир Путин хочет положить конец конфликту на Украине, заявил глава США Дональд Трамп. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

«Я бы сказал, что он [Путин] хотел бы остановить войну», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что российский лидер не заключал бы мир ни с кем, кроме него, поскольку хотел идти до конца, но теперь готов договариваться.

До этого президент США сообщил, что украинский конфликт находится на завершающем этапе. По его словам, за развитием событий предстоит наблюдать «в течение примерно недели».

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