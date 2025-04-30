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03:05, 30 апреля 2025Мир

Трамп высмеял Байдена за сон на пляже

Трамп заявил, что конфликт на Украине не дал бы ему спать на пляже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не смог бы спать на пляже, когда происходит конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Он [Байден] приходил на пляж и засыпал за секунды, я бы ворочался, думал, как победить Китай, как остановить войну России и Украины. А он засыпал под камерами», — отметил политик.

В сентябре 2024 года газета New York Post подсчитала, что Байден менее чем за четыре года провел в отпуске 532 дня. Это составляет около 40 процентов от 1326 дней, которые он провел на посту главы государства.

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