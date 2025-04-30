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18:06, 30 апреля 2025Экономика

У Друзя нашли элитные квартиры в центре Петербурга

У магистра «Что? Где? Когда?» Друзя нашли квартиры в Петербурге на 77 млн руб.
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

У магистра клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя нашли элитную недвижимость в центре Петербурга на 77 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Одна из квартир участника интеллектуальных игр находится недалеко от станции метро «Площадь Восстания», на улице Жуковского. Ее площадь составляет 80 квадратных метров, а примерная цена — 22 миллиона рублей. Второй объект, о котором идет речь, расположен на на улице Рубинштейна, возле знаменитого Дома Лапиных. Ее метраж — 180 «квадратов», а стоимость оценивается в 55 миллионов рублей. Что касается автомобилей, у Друзя в собственности есть лишь Volkswagen Polo 2011 года выпуска. По информации канала, магистр «Что? Где? Когда?» редко на нем ездит.

Ранее в этот же день стало известно, что Александр Друзь зарабатывает от 900 тысяч рублей за вечер за выездной корпоратив на территории России. Указанная сумма складывается из 450 тысяч рублей в качестве гонорара за проведение игры, а также дополнительной оплаты за использование официального бренда «Что? Где? Когда?» в размере 450 тысяч рублей. За стилизованные конверты, черный ящик, гонг и услуги двух распорядителей придется отдать еще 200 тысяч рублей, за хрустальную сову для лучшего игрока — 40 тысяч, а за сувенирные книги — по две тысячи рублей за экземпляр.

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