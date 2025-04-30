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06:33, 30 апреля 2025Наука и техника

Ученые предупредили об угрозе новой волны заболеваний

JAMA: Снижение уровня вакцинации против кори может вызвать новую эпидемию
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aleksandr Finch / Shutterstock / Fotodom

Даже небольшое падение уровня вакцинации среди детей может привести к резкому росту заболеваемости корью и другими опасными инфекциями. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA.

Ученые смоделировали последствия снижения охвата вакцинацией против кори, краснухи, полиомиелита и дифтерии. Выяснилось, что даже при текущем уровне иммунизации корью может ежегодно заражаться более 850 тысяч человек только в США. Если же уровень вакцинации снизится еще на 10 процентов, число случаев может превысить 11 миллионов в год.

Особую тревогу вызывает именно корь, так как она является одним из самых заразных заболеваний: один больной способен инфицировать от 12 до 18 человек. Для предотвращения эпидемии необходимо, чтобы привиты были не менее 95 процентов населения, однако во многих регионах этот показатель значительно ниже.

Последствия заражения корью могут быть тяжелыми: у каждого пятого ребенка развивается пневмония, у одного из тысячи — воспаление мозга, которое может привести к судорогам или потере слуха. Смертельные исходы фиксируются в 0,1–0,3 процента случаев.

Исследование подчеркивает, что снижение вакцинации открывает путь не только для кори, но и для других опасных инфекций, которые ранее были почти побеждены. Авторы призывают к усилению мер по поддержанию высокого уровня вакцинации, чтобы защитить не только привитых, но и тех, кто не может получить вакцинацию по медицинским показаниям.

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