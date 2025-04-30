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08:17, 30 апреля 2025Мир

Уиткофф заявил о желании Путина перестроить отношения России и США

Уиткофф: Путин видит возможность для перестройки отношений между США и Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин «впервые за десятилетия» видит возможность для перестройки отношений между США и Россией. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, сообщает The Hill.

«Я думаю, что (...) он впервые за десятилетия видит возможность пересмотреть отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами, и это очевидно», — сказал он.

Спецпосланник подчеркнул, что у него было четыре встречи с российским лидером, каждая из которых длилась не меньше трех часов, а один из разговоров шел почти пять часов.

Ранее стало известно, что Уиткофф пытался убедить Путина пойти на уступки по территориям в рамках урегулирования украинского конфликта. Уточняется, что условие предполагает отказ России от подконтрольных Украине частей Запорожской, Херсонской областей и Донбасса, однако Путин отверг его.

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