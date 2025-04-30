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12:17, 30 апреля 2025Россия

Украина попыталась атаковать российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 8:45 утра по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате 34 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на 30 апреля. 15 из них средства ПВО сбили в Курской области, 8 — в Брянской, 7 — в Орловской, 3 — во Владимирской, 1 — в Белгородской.

В Курской области ночным ударам со стороны Украины подвергся город Рыльск. В сети также появились кадры с места падения одного из дронов. По данным властей, в пригороде оказались повреждены жилые дома.

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