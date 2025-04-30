Появились кадры с места падения беспилотника в российском регионе

В сети появились кадры с места падения беспилотника в пригороде Рыльска

В сети появились кадры с места падения беспилотного летательного аппарата в пригороде Рыльска Курской области. Их публикует Telegram-канал «Типичный Рыльск».

На кадрах видны возникшие после удара беспилотника обломки, а также небольшие очаги огня.

В сети ранее опубликовали кадры мощного взрыва в Курской области. На них видно облако огня, которое поднялось в воздух, — за этим последовал мощный звук взрыва.

В ночь на среду, 30 апреля, жители Рыльска сообщили о мощном взрыве. Как впоследствии уточнял врио губернатора Александр Хинштейн, ударам беспилотников подвергся пригород Рыльска. В результате атаки повреждения получили жилые дома и здание детского сада, три человека пострадали.

По данным Минобороны, за ночь над Курской областью сбили 15 летательных аппаратов. Всего над пятью регионами России силы ПВО перехватили 34 дрона.