Появились кадры мощного взрыва во время удара ВСУ по российскому региону

Появились кадры мощного взрыва в пригороде Рыльска во время атаки ВСУ

В сети появились кадры момента взрыва в пригороде Рыльска Курской области, который попал под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его публикует Telegram-канал «Типичный Курск».

На кадрах видно облако огня, которое поднялось в воздух — за этим последовал мощный звук взрыва. Он был такой силы, что огонь от него моментально распространился на весь экран.

В ночь на среду, 30 апреля, жители Рыльска сообщили о мощном взрыве. Как впоследствии уточнял врио губернатора Александр Хинштейн, ударам беспилотников подвергся пригород Рыльска. В результате атаки повреждения получили жилые дома и здание детского сада. Три человека пострадали.

По данным Минобороны, за ночь над Курской областью сбили 15 летательных аппаратов. Всего над пятью регионами России силы ПВО перехватили 34 дрона.