Хинштейн раскрыл данные о разрушениях в результате удара ВСУ по пригороду Рыльска

Хинштейн: В пригороде Рыльска повреждены жилые дома, идет уборка территории

В пригороде Рыльска Курской области, который попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждены жилые дома. О разрушениях рассказал врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«В одном из многоквартирных домов повреждена крыша — в нее пришлось прямым попаданием. От ударной волны в соседнем доме и рядом стоящем детском садике вылетели окна, посечены фасады», — написал Хинштейн.

Еще один многоквартирный дом, по его словам, серьезно поврежден — там пробита крыша и выбиты окна. На месте происшествия сейчас, как уточняется, идет расчистка территории. После того как в зданиях закроют тепловой контур, комиссия по оценке ущерба начнет работу.

Ранее в сети появились кадры с места падения беспилотника в пригороде Рыльска. Кроме того, на камеру попал момент мощного взрыва в Рыльском районе региона.

В ночь на среду, 30 апреля, жители Рыльска сообщили о мощном взрыве. Как впоследствии уточнял врио губернатора Александр Хинштейн, повреждения получили жилые дома и здание детского сада, три человека пострадали. По данным Минобороны, за ночь над Курской областью сбили 15 летательных аппаратов.