В Эстонии высказались о запрете Орбакайте на въезд в Латвию

Власти Эстонии не нашли повода запрещать Кристине Орбакайте въезд в страну

Власти Эстонии не нашли причин для запрета концерта российской певицы Кристины Орбакайте. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на советника по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнуса Лууре.

Как уточнил чиновник, выступление заслуженной артистки России Орбакайте, которая покинула страну после начала специальной военной операции (СВО), состоится, как и планировалось, 25 мая в Таллине.

«Была проведена проверка, по результатам которой было решено, что оснований для запрета на въезд Орбакайте не обнаружено. Мы в контакте с организаторами концерта, он состоится», — заявил Лууре.

Ранее стало известно, что дочери Аллы Пугачевой запретили въезд в Латвию в связи с «опасениями Службы государственной безопасности».