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10:08, 30 апреля 2025Мир

В МИД прокомментировали публикации западных СМИ о возможном признании Крыма российским

Представитель МИД Березовский: Запад прощупывает почву в вопросе признания Крыма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С помощью появляющихся в СМИ публикаций на тему возможного признания российского статуса Крыма Запад прощупывает почву в этом вопросе. Об этом заявил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский, чьи слова приводит РИА Новости.

«В последнее время на международной арене проходит много разной противоречивой информации. Я полагаю, таким образом западные политтехнологи прощупывают почву — отношение к этому со стороны европейских и американских граждан, а также нашу реакцию», — сказал он.

По словам дипломата, вопрос о принадлежности полуострова был окончательно закрыт в марте 2014 года и больше подниматься не будет.

Ранее агентство Reuters ознакомилось с документом, в котором обозначены предложения США по прекращению боевых действий между Россией и Украиной. По данным агентства, Соединенные Штаты в рамках мирной сделки готовы де-юре признать Крым российской территорией.

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