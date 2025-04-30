В МИД прокомментировали публикации западных СМИ о возможном признании Крыма российским

Представитель МИД Березовский: Запад прощупывает почву в вопросе признания Крыма

С помощью появляющихся в СМИ публикаций на тему возможного признания российского статуса Крыма Запад прощупывает почву в этом вопросе. Об этом заявил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский, чьи слова приводит РИА Новости.

«В последнее время на международной арене проходит много разной противоречивой информации. Я полагаю, таким образом западные политтехнологи прощупывают почву — отношение к этому со стороны европейских и американских граждан, а также нашу реакцию», — сказал он.

По словам дипломата, вопрос о принадлежности полуострова был окончательно закрыт в марте 2014 года и больше подниматься не будет.

Ранее агентство Reuters ознакомилось с документом, в котором обозначены предложения США по прекращению боевых действий между Россией и Украиной. По данным агентства, Соединенные Штаты в рамках мирной сделки готовы де-юре признать Крым российской территорией.