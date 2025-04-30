В России ответили на озвученные на Украине призывы бить за русский язык

Предложения избивать русскоговорящих детей и их родителей нужно сразу направлять на рассмотрение в ООН и суды по правам человека, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поддержал идею избиения русскоязычных детей и их родителей. По его словам, данная идея является «правильной» и «справедливой».
Журова заявила, что ни одна цивилизованная страна не позволила бы себе таких высказываний, информация о таких призывах должна быть направлена в суды по правам человека и в ООН.
«Это фашизм чистой воды, при этом Украина претендует на вступление в Евросоюз. Такие заявления неприемлемы ни для одного цивилизованного государства», — сказала Журова.
Ранее с аналогичным заявлением выступил украинский актер Богдан Бенюк. Он предложил бить детей прутом, чтобы они «забыли навеки вечные о том, что есть русский язык».