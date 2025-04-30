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13:17, 30 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на озвученные на Украине призывы бить за русский язык

Депутат Журова: Призывы бить русскоговорящих детей должны рассмотреть в ООН
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Предложения избивать русскоговорящих детей и их родителей нужно сразу направлять на рассмотрение в ООН и суды по правам человека, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поддержал идею избиения русскоязычных детей и их родителей. По его словам, данная идея является «правильной» и «справедливой».

Журова заявила, что ни одна цивилизованная страна не позволила бы себе таких высказываний, информация о таких призывах должна быть направлена в суды по правам человека и в ООН.

«Это фашизм чистой воды, при этом Украина претендует на вступление в Евросоюз. Такие заявления неприемлемы ни для одного цивилизованного государства», — сказала Журова.

Ранее с аналогичным заявлением выступил украинский актер Богдан Бенюк. Он предложил бить детей прутом, чтобы они «забыли навеки вечные о том, что есть русский язык».

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