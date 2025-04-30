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11:19, 30 апреля 2025Бывший СССР

На Украине поддержали идею бить русскоязычных детей

На Украине глава «Братства» Корчинский поддержал идею бить русскоязычных детей
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поддержал идею избиения русскоязычных детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, данная идея является «правильной» и «справедливой». Глава партии также призвал «еще больше бить» родителей детей, разговаривающих на русском языке.

Ранее с аналогичным заявлением выступил украинский актер Богдан Бенюк. Он предложил бить детей прутом, чтобы они «забыли навеки вечные о том, что есть русский язык».

На слова Бенюка обратили внимание в Министерстве иностранных дел России. Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции.

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