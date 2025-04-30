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09:59, 30 апреля 2025Бывший СССР

Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции на угрозы бить русскоязычных детей на Украине

Захарова: Запад замалчивает угрозы в адрес русскоязычных детей на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила Запад в отсутствии реакций на призывы украинского актера театра и кино Богдана Бенюка бить детей за использование русского языка. Ее слова передает РИА Новости.

«Где все правозащитные мировые структуры? Где все писатели, художники, режиссеры, американские, например, актеры, фэшн-индустрия мировая, которая все эти годы была вовлечена в ситуацию на Украине?» — задалась вопросом Захарова.

По ее мнению, все заявления западного истеблишмента относительно Украины делались исключительно «под методичку».

Ранее Захарова ответила Бенюку в своем Telegram-канале. «Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала Захарова.

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