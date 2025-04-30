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01:41, 30 апреля 2025Мир

В США рассказали о выгоде мирного соглашения для России

Зампостпред Келли: Россию и Украину ждет огромная выгода в случае сделки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В случае заключения мирного соглашения Россию и Украину ждет огромная выгода. Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли.

«Выгоды для Украины и России, если они примут предложение США, огромны. Их экономики могут начать расти, их города восстанавливаться, а их народы исцеляться», — сказал он.

По его словам, Вашингтон стремится завершить украинский конфликт мирно. Если Москва и Киев выразят готовность положить конец противостоянию, то США обязательно «поддержат их путь к прочному миру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина очень скоро будет сокрушена, а он пытается ее спасти. «Я думаю, что спасаю эту страну. Давайте посмотрим правде в глаза», — сказал американский лидер.

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