В США рассказали о выгоде мирного соглашения для России

Зампостпред Келли: Россию и Украину ждет огромная выгода в случае сделки

В случае заключения мирного соглашения Россию и Украину ждет огромная выгода. Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли.

«Выгоды для Украины и России, если они примут предложение США, огромны. Их экономики могут начать расти, их города восстанавливаться, а их народы исцеляться», — сказал он.

По его словам, Вашингтон стремится завершить украинский конфликт мирно. Если Москва и Киев выразят готовность положить конец противостоянию, то США обязательно «поддержат их путь к прочному миру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина очень скоро будет сокрушена, а он пытается ее спасти. «Я думаю, что спасаю эту страну. Давайте посмотрим правде в глаза», — сказал американский лидер.