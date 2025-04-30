В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняты ограничения

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что авиагавани заработали в обычном режиме с 06:56 по московскому времени.

Ограничения в аэропортах трех российских городов были введены в ночь на среду, 30 апреля, с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В Минобороны сообщили, что ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать пять регионов России с помощью беспилотников. В общей сложности было уничтожено 34 дрона.