В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля ввели ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что данная мера была принята с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

28 апреля аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостанавливал прием рейсов из-за атаки дронов на Ленинградскую область. За время почти двухчасовой паузы на запасные аэродромы ушли 17 лайнеров.