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06:18, 30 апреля 2025Путешествия

В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля ввели ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что данная мера была принята с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

28 апреля аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостанавливал прием рейсов из-за атаки дронов на Ленинградскую область. За время почти двухчасовой паузы на запасные аэродромы ушли 17 лайнеров.

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