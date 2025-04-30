Власти ответили на жалобы на счета за мусор в период оккупации Суджи ВСУ

Министерство ЖКХ и ТЭК: Счет жительнице Суджи за вывоз мусора выписали в июле

Счет жительнице Суджи за вывоз твердых бытовых отходов, который якобы выставили за период оккупации города Вооруженными силами Украины (ВСУ), был на самом деле выписан в июле. Ответ на жалобу опубликовало министерство ЖКХ и ТЭК Курской области в Telegram-канале.

«Указанную территорию в качестве регионального оператора по обращению с ТКО обслуживает ООО "Экопол". Проверка показала, что указанная в обращении сумма является задолженностью потребителя за июль 2024 года и была начислена по состоянию на 1 августа 2024», — отчитались в министерстве.

Там заверили , что никакие ресурсноснабжающие организации не выставляют квитании на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям приграничных регионов. В личном кабинете жителей может отражаться только задолженность за предыдущий период, который числится за потребителем по состоянию на 1 августа.

ВСУ оккупировали Суджу в начале августа 2024 года. Освободить город российские военнослужащие смогли к 13 марта — он был самым крупным населенным пунктом на территории России, занятый ВСУ.