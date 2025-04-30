Генпрокуратура утвердила обвинения воевавшим за ВСУ колумбийцу и датчанке

В России утвердили обвинительные заключения в отношении двух иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре России.

По данным надзорного ведомства, речь об уголовных делах в отношении гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса и подданной Дании Аннабель Кристин Уль Йоргенсен. Оба обвиняются в наемничестве, незаконном пересечении границы, террористическом акте, контрабанде оружия и боеприпасов.

По версии следствия, обвиняемые 6 августа 2024 года в составе военных колон ВСУ вторглись с территории Сумской области на территорию Курской области, где вели бои против Российской армии.

9 января колумбиец Боорхэс был взят в плен российскими военными в ходе штурма украинских позиций в Суджанском районе Курской области. Наемнице удалось скрыться на территории Украины, она объявлена в международный розыск, ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Российские военные рассказали, что в ходе боев за Погребки Курской области встречали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) много иностранных наемников.