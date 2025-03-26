Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 26 марта 2025Россия

Российский боец рассказал о встречавшихся на стороне ВСУ в Курской области «африканцах»

WarGonzo: Российские бойцы встречали в Курской области наемников из Польши
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom  

Российские военные в ходе боев за Погребки Курской области встречали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) много иностранных наемников. Об этом рассказал морпех десантно-штурмового батальона 810-й бригады с позывным Китай в беседе WarGonzo, видео которой опубликовано в Telegram.

Отвечая на вопросы военкора Руслана Хакиева, боец сообщил, что среди иностранцев были поляки и «африканцы». «Непонятно, откуда они [темнокожие] приехали, но были они здесь», — пояснил Китай.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области находят иностранных наемников без голов и кистей рук. По его мнению, таким образом бойцы ВСУ пытались скрыть личности участвовавших в боях на их стороне граждан других стран.

Материалы по теме:
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
10 марта 2025
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

5 марта в России вынесли приговор британскому наемнику Джеймсу Скотту Рису Андерсону (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого в ноябре 2024 года Российская армия захватила под Суджей. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы, пять из которых иностранец проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор Первого канала погибла при взрыве мины в Белгородской области. Ранен оператор. Что об этом известно?

    Минобороны обвинило ВСУ в ударе по третьему за сутки энергообъекту в России

    Мишустин рассказал депутатам о росте ВВП

    В России ответили на слова Трампа о затягивании согласования прекращения огня

    Минобороны сообщило об атаке украинского БПЛА на энергообъект в российском регионе

    В Киев прибыл глава МИД одной из стран НАТО

    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать хранилище газа в Крыму

    Российского контрактника отправили в колонию на четыре года за уличную поножовщину

    Митрополит заявил о мечтающих «оказаться на передовой» российских мальчишках

    В Киеве мобилизовали отца-одиночку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше