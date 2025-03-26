Российский боец рассказал о встречавшихся на стороне ВСУ в Курской области «африканцах»

WarGonzo: Российские бойцы встречали в Курской области наемников из Польши

Российские военные в ходе боев за Погребки Курской области встречали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) много иностранных наемников. Об этом рассказал морпех десантно-штурмового батальона 810-й бригады с позывным Китай в беседе WarGonzo, видео которой опубликовано в Telegram.

Отвечая на вопросы военкора Руслана Хакиева, боец сообщил, что среди иностранцев были поляки и «африканцы». «Непонятно, откуда они [темнокожие] приехали, но были они здесь», — пояснил Китай.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области находят иностранных наемников без голов и кистей рук. По его мнению, таким образом бойцы ВСУ пытались скрыть личности участвовавших в боях на их стороне граждан других стран.

5 марта в России вынесли приговор британскому наемнику Джеймсу Скотту Рису Андерсону (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого в ноябре 2024 года Российская армия захватила под Суджей. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы, пять из которых иностранец проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.