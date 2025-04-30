ВСУ уличили в создании новой крепости в граничащем с Россией регионе

Военный эксперт Дандыкин: Украина создает из Сум очередную крепость

Киев уже отдал приказ о создании под Сумами линии обороны, превращая областной центр в очередную крепость, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт напомнил, что Сумы являются не самым большим областным центром Украины, однако это все равно крупный город, который находится всего в 28 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, сейчас там продолжается укрепление обороны, возведение баррикад, хотя у ВСУ на это остался очень маленький временной отрезок.

Киевскими властями отдан приказ, чтобы создавать там линию обороны, бетонироваться и создавать из нее очередную крепость Василий Дандыкин военный эксперт

«Неизвестно, есть ли у них столько войск и огневых средств для того, чтобы задержаться под Сумами. Ведь они очень много утратили в боях на Курской земле, положив там фактически лучшие подразделения. Вместе с тем со стороны ВС России там сейчас находится подготовленная группировка войск», — отметил Дандыкин.

Ранее спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские войска стремительно наступают к Сумам, потому что город находится слишком близко к России. Он добавил, что российские войска используют в наступлении тактику малых штурмовых групп и имели успех в Журавке и Басовке.