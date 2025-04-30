Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:43, 30 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

ВСУ уличили в создании новой крепости в граничащем с Россией регионе

Военный эксперт Дандыкин: Украина создает из Сум очередную крепость
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев уже отдал приказ о создании под Сумами линии обороны, превращая областной центр в очередную крепость, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт напомнил, что Сумы являются не самым большим областным центром Украины, однако это все равно крупный город, который находится всего в 28 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, сейчас там продолжается укрепление обороны, возведение баррикад, хотя у ВСУ на это остался очень маленький временной отрезок.

Киевскими властями отдан приказ, чтобы создавать там линию обороны, бетонироваться и создавать из нее очередную крепость

Василий Дандыкинвоенный эксперт

«Неизвестно, есть ли у них столько войск и огневых средств для того, чтобы задержаться под Сумами. Ведь они очень много утратили в боях на Курской земле, положив там фактически лучшие подразделения. Вместе с тем со стороны ВС России там сейчас находится подготовленная группировка войск», — отметил Дандыкин.

Ранее спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские войска стремительно наступают к Сумам, потому что город находится слишком близко к России. Он добавил, что российские войска используют в наступлении тактику малых штурмовых групп и имели успех в Журавке и Басовке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер-министр Индии отказался ехать на парад Победы. Как на это отреагировали в России?

    Симоньян рассказала о молитвах за Кеосаяна и чуть не заплакала

    Продюсер предрек забвение Лободе и Брежневой

    Составлен топ-10 лучших санаториев средней полосы России

    Журова отреагировала на провокации украинцев против Овечкина в Канаде

    Шойгу назвал препятствие для совместной работы России и США

    В сети восхитились внешностью 61-летней Бриджит Фонды после похудения

    В Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян

    Россияне стали покупать существенно меньше пива

    В России допустили переговоры с США по Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости