Выросло число пострадавших в результате атаки ВСУ на Рыльск

Курносов: Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Рыльск выросло до четырех

Число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рыльск Курской области выросло до четырех. Об этом сообщил мэр российского города Сергей Курносов, передает ТАСС.

«У нас четыре пострадавших, двоим была оказана помощь в Центральной районной больнице. Еще двое человек были осмотрены», — уточнил Курносов.

Мэр добавил, что на территориях атакованных зданий работают саперы, которые проводят проверку на наличие взрывоопасных предметов, а также оценочные комиссии и коммунальные службы.

Рыльск был атакован в ночь на среду, 30 апреля. На кадрах, снятых очевидцами, видна световая вспышка, за которой последовал мощный взрыв. Ранее сообщалось о троих пострадавших, которые получили ушибы и резаные раны.