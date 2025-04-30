Задержанный ФСБ украинец рассказал о цели готовящегося теракта

Задержанный ФСБ украинец признался, что планировал подрыв военного в ХМАО

Задержанный уроженец Украины признался, что готовил теракт против высокопоставленного военного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Мужчина рассказал, что в начале 2025 года получил задание подорвать сотрудника российских силовых структур от спецслужбы Украины, для чего приехал из Ивано-Франковска. У мужчины двойное гражданство.

Теракт украинец готовил вместе с гражданином Белоруссии. 12 апреля, когда они собирали самодельное взрывное устройство (СВУ), произошла его детонация. В результате взрыва были повреждены две квартиры в жилом доме. Различные травмы получили пять человек, в том числе и сами агенты Украины.

Третим фигурантом уголовного дела стал гражданин Молдавии. Он рассказал, что в марте на него вышел агент украинской спецслужбы Валентин Павлюк и поручил перевезти посылку с компонентами бомбы в Россию.