Захарова прокоментировала угрозы ЕС в адрес Сербии из-за визита на парад Победы

Захарова: Запад раздает «черные метки», угрожая Сербии за посещение Москвы 9 мая

Западные страны раздают «черные метки», угрожая Сербии из-за планов ее президента Александра Вучича посетить парад Победы в Москве 9 мая. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что это за "черные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки», — написала российский дипломат.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что участие президента Сербии Александра Вучича в параде Победы в Москве 9 мая будет иметь последствия для Белграда в отношении переговоров по вступлению в Евросоюз.