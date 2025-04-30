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10:40, 30 апреля 2025Россия

Стало известно о нарушении северокорейскими военными строгого запрета

Военкор Коц: Бойцы из КНДР нарушали строгий запрет на использование смартфонов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бойцы из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР, Северная Корея) нарушали строгий запрет на использование смартфонов. О нарушении инструкций стало известно из репортажа российского военкора Александра Коца для «Комсомольской правды».

Военный корреспондент не уточнил, от кого северокорейские военные получили запрет — от кураторов из КНДР или от российского Министерства обороны, однако отметил, что те «втихую» пользовались интернетом.

«Также [как и российские военные] втихую открывают для себя вселенную мировой паутины, хотя пользоваться мобильными телефонами им строго запретили. Впрочем, ни соцсетей, ни электронной почты у них нет, поэтому никому о своей героической борьбе с украинскими оккупантами они сообщить не могли», — рассказал журналист.

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Он добавил, что по этой же причине северокорейцы не могли никому показать фотографии из зоны боевых действий.

Ранее стало известно о сложностях с бойцами из КНДР под Курском.

28 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия под Курском.

ЖЗЛ
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