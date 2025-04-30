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10:31, 30 апреля 2025Забота о себе

Женщинам подсказали способ проверить состояние здоровья

Хирург Райт: Все здоровые женщины должны уметь делать 11 отжиманий
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Хирург-ортопед и эксперт по долголетию Вонда Райт считает, что каждая женщина должна делать не менее 11 отжиманий. Такой способ проверить состояние здоровья и физической формы она подсказала в эфире популярного подкаста, пишет HuffPost.

Райт уверена, что каждая здоровая женщина должна ходить быстрым шагом не менее трех часов в неделю плюс дважды в неделю заниматься с утяжелением и поднимать вес собственного тела. «Все женщины должны уметь делать 11 отжиманий», — уточнила врач.

Фитнес-тренер Кэти Гулд, комментируя совет хирурга, заявила, что множество женщин не могут сделать полноценные отжимания, но им не стоит из-за этого беспокоиться. «Есть много причин, по которым подтянутые, здоровые женщины не могут отжаться от груди до пола. Возможно, у них только что родился ребенок, есть проблемы с запястьями, они крупнее или старше», — говорит Гулд.

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Она добавила, что в спорте нормально ставить определенные цели, но они должны быть индивидуальными, а не основанными на общих рекомендациях.

Ранее терапевт Дон Харпер назвала тест, который помогает быстро выявить риск ранней смерти. По ее словам, для проверки нужно посчитать, сколько раз человек успеет сесть на стул и встать с него за 30 секунд.

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