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08:30, 21 апреля 2025Забота о себе

Врач указала на простой способ выявить риск ранней смерти за 30 секунд

Терапевт Харпер: Тест со стулом поможет за 30 секунд выявить риск ранней смерти
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Простой тест со стулом поможет за 30 секунд выявить повышенный риск преждевременной смерти, считает терапевт, автор книги о долголетии Дон Харпер. На способ установить проблемы со здоровьем она указала HuffPost.

По словам Харпер, чтобы проверить молодость тела, нужно установить секундомер на 30 секунд и посчитать, сколько раз за это время человек может встать со стула и опять на него сесть. «В среднем у мужчины в возрасте 60 лет получается 14 повторений; у женщины того же возраста — 12. Если ваш показатель значительно ниже этого, риск падений и ранней смерти увеличивается», — рассказала врач.

При этом Харпер подчеркнула, что подобный риск можно уменьшить, если начать тренироваться, делать упражнения на баланс и выносливость.

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Также врач добавила, что с возрастом результаты этого теста будут падать. В 65-69 лет норма будет составлять 12 приседаний для мужчин и 11 для женщин, к 80-84 годам она уменьшается до 10 для мужчин и 9 для женщин. 90-летние мужчины могут выполнить семь приседаний, а женщины — четыре.

Ранее профессор из Гарвардского университета Чи-Хао Ли дал людям старше 50 лет совет для похудения, не связанный с диетами и тренировками. По его словам, хороший сон помогает привести фигуру в форму.

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