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10:32, 30 апреля 2025Россия

Жительница Курской области прошла с внуками 40 километров пешком ради спасения от ВСУ

Жительница Малой Локни прошла с внуками 40 километров пешком, спасаясь от ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница села Малая Локня в Курской области Елена Середина 40 километров прошла пешком вместе с сыном и внуками ради спасения от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она рассказала РИА Новости.

«Седьмого числа мы ушли. Мы 40 километров на Льгов шли. Вчетвером 40 километров на Льгов пешком. Мы уходили, страшно было, сколько этих беспилотников летело, все это сыпалось на нас», — сказала женщина.

Середина шла в Льгов вместе с 24-летним сыном и внуками 19 и 12 лет. Им удалось покинуть Малую Локню, когда между обстрелами была пауза.

Ранее жительница Новоивановки в Курской области вынуждена была в шлепках уходить из населенного пункта в попытках спрятаться от ВСУ. Жительница села Погребки, в свою очередь, три месяца пряталась в подвале от ВСУ и, спасаясь, прошла километры минных полей.

ЖЗЛ
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