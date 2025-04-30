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07:00, 30 апреля 2025МирЭксклюзив

Оценена попытка Трампа стать диктатором

Американист Журавлева: Трампа обвиняют в попытках стать диктатором
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президента США Дональда Трампа обвиняют в попытках стать диктатором из-за его экстравагантного поведения. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

«Результативность действий Трампа достаточно маленькая, потому что политическая система США не дает президенту таких масштабных полномочий или возможности их захватить. Президент все равно остается связанным теми инструментами, которые ему изначально даны», — усомнилась американист.

Журавлева указала на то, что Трамп «пока не инициировал и не провел через Конгресс ни одного законопроекта, который бы сделал его инициативы долгосрочными». Поэтому он вынужден реализовывать свою повестку только посредством исполнительных указов, действие которых может отменить следующий глава государства.

29 апреля член Палаты представителей от Демократической партии Шри Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу. Он подчеркнул, глава Белого дома не стоит выше закона, и когда он игнорирует конституцию, он должен нести за это ответственность.

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