Бакальчука проверят по статье о дискредитации армии России

«Лента.ру»: Владислава Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС России

Владельца компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука проверят на предмет нарушения статьи о фейках о Вооруженных силах (ВС) России из-за поста в его Telegram-канале. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В отношении Владислава Бакальчука будет проведена проверка по пункту "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ. Повод — возможное распространение фейков и дискредитация российской армии и СВО в его Telegram-канале. Правоохранителям поступило соответствующее обращение», — сказал собеседник издания.

В распоряжении редакции также есть копия заявления, поступившего в МВД России, с просьбой проверить пост Бакальчука от 29 апреля. Предприниматель написал в Telegram, что из-за якобы роста оборонных расходов бюджета страны «бизнесу придется выживать». Кроме того, в публикации говорилось, что в скором будущем в России может увеличиться налоговая нагрузка на предпринимателей и усилится регуляторное давление. «"Затянуть пояса" будут вынуждены все, кроме тех, кто завязан на эти (военные — прим. «Ленты.ру») расходы», — указал Бакальчук.

Также, по его мнению, из-за СВО финансирование социальной сферы не является приоритетом первого порядка для государства.

По данным сервиса TGStat, пост в канале Бакальчука был в тот же день удален, но остался доступен в мониторинговых базах.

Ранее, в апреле, стало известно, что бизнесмен после раздела имущества остался должен бывшей жене Татьяне Ким 217 миллионов рублей. Также суд отдал Ким долю Бакальчука (1 процент) в ООО «Вайлдберриз», а также 100 процентов в ООО «Вайлдберриз Банк» и все денежные средства, которые хранятся на ее персональных счетах. Бакальчуку досталась квартира в Люберцах, земельный участок в Зарайске Московской области, а также компании «Подольск логистика» и «ВБ девелопмент».