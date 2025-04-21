Бакальчук остался должен бывшей жене миллионы рублей

Бизнесмен Владислав Бакальчук после раздела имущества остался должен своей бывшей жене Татьяне Ким 217 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ сообщает РИА Новости.
Согласно решению Савеловского суда Москвы, Бакальчук должен выплатить гендиректору Wildberries 217 миллионов рублей в рамках раздела имущества.
«Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 миллионов рублей», — пояснили в компании.
Ранее суд отдал Ким долю Бакальчука (1 процент) в ООО «Вайлдберриз», а также 100 процентов в ООО «Вайлдберриз Банк» и все денежные средства, которые хранятся на ее персональных счетах. Бакальчуку досталась квартира в Люберцах, земельный участок в Зарайске Московской области, а также компании «Подольск логистика» и «ВБ девелопмент».
В феврале 2025 года супруги официально развелись после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. По словам Бакальчука, Ким просила выплатить более 529 миллионов рублей за 1 процент в ООО «Вайлдберриз» и признать за ней права на всю компанию.