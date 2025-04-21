Бакальчук остался должен бывшей жене миллионы рублей

Владислав Бакальчук после раздела имущества остался должен Ким 217 млн рублей

Бизнесмен Владислав Бакальчук после раздела имущества остался должен своей бывшей жене Татьяне Ким 217 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ сообщает РИА Новости.

Согласно решению Савеловского суда Москвы, Бакальчук должен выплатить гендиректору Wildberries 217 миллионов рублей в рамках раздела имущества.

«Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 миллионов рублей», — пояснили в компании.

Ранее суд отдал Ким долю Бакальчука (1 процент) в ООО «Вайлдберриз», а также 100 процентов в ООО «Вайлдберриз Банк» и все денежные средства, которые хранятся на ее персональных счетах. Бакальчуку досталась квартира в Люберцах, земельный участок в Зарайске Московской области, а также компании «Подольск логистика» и «ВБ девелопмент».

В феврале 2025 года супруги официально развелись после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. По словам Бакальчука, Ким просила выплатить более 529 миллионов рублей за 1 процент в ООО «Вайлдберриз» и признать за ней права на всю компанию.