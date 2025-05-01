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23:57, 30 апреля 2025Спорт

«Барселона» сыграла вничью с «Интером» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

«Барселона» сыграла вничью с «Интером» в первом полуфинале Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Испанская «Барселона» сыграла вничью с итальянским «Интером» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счетом 3:3. Первый мяч на первой минуте забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 21-й минуте полузащитник Дензел Думфрис укрепил преимущество. Через три минуты хавбек Ламин Ямаль сократил отставание каталонцев. На 38-й минуте полузащитник Ферран Торрес сравнял счет.

Во втором тайме на 63-й минуте хавбек Дензел Думфрис вновь вывел «Интер» вперед. Через две минуты вратарь Ян Зоммер забил автогол.

Ответная игра состоится 6 мая в Милане. В финал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч.

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