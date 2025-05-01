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19:07, 1 мая 2025Забота о себе

Дочь Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца

Дочь Билла Гейтса Фиби заявила о синдроме Аспергера у отца
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Дочь сооснователя корпорации Microsoft Билла Гейтса Фиби в подкасте Call Her Daddy рассказала о возможном синдроме Аспергера у отца. Об этом пишет New York Post.

«Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера», — заявил 22-летняя Фиби, добавив, что ее парням было страшно знакомиться с отцом, когда она приводила их домой.

Издание отмечает, что сам миллиардер никогда публично не заявлял о наличии у него расстройства аутистического спектра.

Ранее в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск» утверждалось, что основатель компаний SpaceX и Tesla подозревал у себя биполярное расстройство, а его мать Мэй рассказала о наличии у сына признаков аутизма.

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