Дочь Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца

Дочь Билла Гейтса Фиби заявила о синдроме Аспергера у отца

Дочь сооснователя корпорации Microsoft Билла Гейтса Фиби в подкасте Call Her Daddy рассказала о возможном синдроме Аспергера у отца. Об этом пишет New York Post.

«Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера», — заявил 22-летняя Фиби, добавив, что ее парням было страшно знакомиться с отцом, когда она приводила их домой.

Издание отмечает, что сам миллиардер никогда публично не заявлял о наличии у него расстройства аутистического спектра.

Ранее в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск» утверждалось, что основатель компаний SpaceX и Tesla подозревал у себя биполярное расстройство, а его мать Мэй рассказала о наличии у сына признаков аутизма.