Илон Маск заподозрил у себя аутизм

Миллиардер Илон Маск подозревал у себя аутизм из-за эмоциональной отстраненности

Американский миллиардер Илон Маск подозревал у себя биполярное расстройство, а его мать Мэй Маск рассказала о наличии у сына признаков аутизма. Об этом говорится в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».

Близкие миллиардера неоднократно подмечали особенности его поведения, хотя официального диагноза у бизнесмена нет. «На самом деле в детстве ему никогда не ставили диагноз. Но он говорит, что у него синдром Аспергера, и я уверена, что он прав», — рассказала Мэй Маск.

Первая жена Илона маска Джастин Уилсон тоже упомянула синдром Аспергера, рассказывая о бывшем супруге. По ее словам, как и многим пациентам с этим диагнозом, ему было трудно коммуницировать с людьми. Она привела пример, что Маск не понимал, что значит сочувствие, и пытался объяснить его с позиции логики и рационализма. «Сильная воля и эмоциональная отстраненность, которые делают его тяжелым человеком в семейных отношениях, могли способствовать его успеху в ведении бизнеса», — цитирует ее слова Айзексон.

Еще один возможный диагноз Маска — биполярное расстройство. Эту версию в своих постах в Twitter (ныне Х) подтверждал сам миллиардер, также о ней рассказал генеральный директор Tesla Джон Макнил. По его словам, Маск признался ему, что подозревает у себя заболевание и даже собирался пойти к психиатру, но так и не сделал этого.

Сам Маск в интервью с Айзексоном не упоминал об аутизме, но подтвердил, что испытывал психологические проблемы. По его словам, чаще всего плохие периоды и чувства были связаны с неприятными событиями в жизни. «Возможно, настоящая проблема в том, что я слишком вовлекаюсь в то, куда вписываюсь», — говорит миллиардер.

Ранее сообщалось, что Маск пытался справиться с депрессией при помощи наркотиков. При этом предприниматель избегает легальных антидепрессантов, которыми, как он заявил в Twitter, «зомбируют людей».

