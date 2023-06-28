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16:53, 28 июня 2023Из жизни

Миллиардер Илон Маск пристрастился к наркотикам

The Wall Street Journal: Илон Маск и другие американские миллиардеры употребляют наркотики

Фото: Michel Euler / AP

Один из богатейших людей планеты Илон Маск пытался справиться с депрессией при помощи наркотиков. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, владелец Tesla и SpaceX принимал незначительные дозы кетамина. Кроме того, во время вечеринок он употреблял психоделики и другие наркотические вещества. При этом предприниматель избегает легальных антидепрессантов, которыми, как он заявил в Twitter, «зомбируют людей».

Источники The Wall Street Journal утверждают, что другие американские миллиардеры, сделавшие состояние на высоких технологиях, также пристрастились к наркотикам. Так, один из основателей Google Сергей Брин принимал псилоцибин.

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Ранее Илон Маск в одном из своих постов в Twitter написал о желании подраться с директором Meta на ринге. Марк Цукерберг, в свою очередь, заявил о готовности сразиться с бизнесменом. Этому предшествовал конфликт, который начался после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. После объявления Маск начал всячески оскорблять Цукерберга публично.

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    Антонина Черташ
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