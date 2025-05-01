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08:50, 1 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко раскрыл универсальный рецепт благополучия

Лукашенко назвал труд универсальным рецептом согласия и благополучия
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с 1 Мая и назвал труд универсальным рецептом благополучия и согласия. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает РИА Новости.

Белорусский лидер поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла — тех, кто восстанавливал страну из руин. Лукашенко отметил их героизм и самоотверженность.

По мнению президента, успехи во всех сферах — от промышленности и образования до медицины и сельского хозяйства — это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого жителя страны.

29 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Волгоград, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В рамках визита они также посетили Мамаев курган.

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